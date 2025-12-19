Румен Радев приключва консултациите с партиите в парламента

Президентът Румен Радев ще се срещне с представители на парламентарната група на „Величие“ от 10:00 часа. Срещата е част от процедурата за консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството.

С тази консултация приключва кръгът от разговори с политическите формации, представени в 51-вото Народно събрание, преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство, допълват от „Дондуков“ 2.

От началото на седмицата Румен Радев проведе поредица от срещи с представители на всички парламентарни партии. В понеделник държавният глава се срещна с представители на ГЕРБ-СДС, както и с коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Във вторник президентът проведе консултации с „Възраждане“ и с парламентарната група на ДПС-Ново начало, в рамките на предвидените разговори с политическите сили.

В сряда срещите продължиха с БСП-Обединена левица и „Има такъв народ“, а в четвъртък Румен Радев разговаря с представители на „Алианс за права и свободи“ и МЕЧ.

