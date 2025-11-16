СДС защити надзора над Лукойл: Спецов си върши работата

СДС защити назначаването на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл България“ и подчерта, че контролът върху компанията е от ключово значение на фона на санкциите срещу руските енергийни гиганти. Лидерът на партията Румен Христов говори и за стабилността на управлението, еврозоната и Бюджет 2026.

Спецов и контролът върху „Лукойл“

По повод назначаването на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл България“, Христов заяви, че не го познава лично, но оценява действията му до момента: „Съдейки по работата му – той си върши работата и има данни за това. Убеден съм, че ще се справи.“

Добави, че независимо кого биха назначили, ПП-ДБ „щяха да критикуват решението“.

Христов подчерта, че основната цел на санкциите на САЩ е да лишат Русия от приходи, които се използват за финансиране на войната срещу Украйна. В този контекст контролът върху „Лукойл“ е ключов елемент от ангажимента на България към съюзниците.

Бюджет 2026 - подкрепа с резерви

Христов обяви, че СДС ще подкрепи Бюджет 2026 и на първо, и на второ гласуване, но не скри резервите си за увеличаването на данък дивидент. Според него по-ниските данъци водят до по-висока събираемост, както и за повишаването на пенсионните вноски с 2%.

Христов посочи, че има съмнения дали мярката е необходима и ефективна. Той изрази съжаление, че бюджетът не бе обсъден в Националния тристранен съвет.

По отношение на идеята за таван на бонусите в държавната администрация Христов заяви, че подкрепя въвеждането на такъв механизъм. „Борисов пое ангажимент догодина да води сериозен диалог по темата, и аз смятам, че е необходим таван“, подчерта председателят на СДС.

Еврозоната и политическата стабилност

Христов беше категоричен, че страната не трябва да влиза в нов политически цикъл и предсрочни избори. „Сега ни е нужно стабилно правителство с оглед преминаването ни в еврозоната. Даваме четиригодишен хоризонт на управлението и нямаме причина да ходим на избори“, каза той.

Определи предложението за двегодишна пауза между мандати на държавния глава като „общовалидна и широко приложима мярка в демократичните държави“. Даде и пример с Франция, където всички бивши президенти стават членове на Конституционния съвет и запазват привилегии и имунитет.

„Рано или късно подобна практика ще бъде наложена и у нас“, заяви Христов.

