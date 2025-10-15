Добра новина за Трент

Възстановяващите се от травми Трент Александър-Арнолд и Даниел Карвахал са все по-близо до завръщането си в игра. Те взеха участие в днешната тренировка на Реал Мадрид, а испанецът дори проведе упражнения с топка.

Въпреки това не е ясно дали двамата ще бъдат на линия за сблъсъка с Барселона на 26 октомври.

Английският национал пострада преди месец в двубоя срещу Марсилия от Шампионската лига, а Карвахал получи контузията си в градското дерби срещу Атлетико Мадрид на 27 септември.

