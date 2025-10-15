Спорт

Добра новина за Трент

Английският национал пострада преди месец

Добра новина за Трент
Снимка: БГНЕС
15 окт 25 | 15:57
95
Агенция Стандарт

Възстановяващите се от травми Трент Александър-Арнолд и Даниел Карвахал са все по-близо до завръщането си в игра. Те взеха участие в днешната тренировка на Реал Мадрид, а испанецът дори проведе упражнения с топка.

Въпреки това не е ясно дали двамата ще бъдат на линия за сблъсъка с Барселона на 26 октомври.

Английският национал пострада преди месец в двубоя срещу Марсилия от Шампионската лига, а Карвахал получи контузията си в градското дерби срещу Атлетико Мадрид на 27 септември.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай
2 Коментара
Andrewenlaw
преди 16 минути

&lt;h1&gt;&lt;b&gt;Кракен по какому каналу сегодня работает &gt; &lt;a href="krakendisput.cc"&gt;форум кракен диспут&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/h1&gt; Сегодня я протестировал несколько кракен в телеграме, и вот что стабильно работает: Сегодня популярен запрос кракен шоп интернет магазин, ведь пользователи хотят получить доступ к товарам. Настоящий кракен шоп интернет магазин работает только через Tor и onion-домены. Все остальные сайты — копии. &lt;p&gt;Проверил лично несколько ссылок — стабильно открываются:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="krakenmagazin.cc"&gt;кракен магазин онлайн&lt;/a&gt; — krakenmagazin.cc&lt;br&gt;&lt;a href="krakendisput.cc"&gt;как открыть диспут на кракене&lt;/a&gt; — krakendisput.cc&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a rel='ugc nofollow noopener' href='https://krakenmagazin.cc'&gt;&lt;img src='C:XRumerFilesjr_all_17_08qr.jpg' alt='кракен магазин зайти' width='180' height='180' loading='lazy'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Если нужна помощь — задавайте вопросы.&lt;br&gt;Проверено лично (Владивосток).&lt;/p&gt; &lt;i&gt;Кркн площадка для покупок Телеграм &lt;/i&gt;

Откажи
Andrewenlaw
преди 10 минути

&lt;h1&gt;&lt;b&gt;Рабочий вход: кракен зайти на площадку &gt; &lt;a href="krakentoday.cc"&gt;что с кракеном сегодня&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/h1&gt; Сегодня я протестировал несколько кракен зеркало тг, и вот что стабильно работает: Фраза кракен вход ссылка означает подлинный адрес для авторизации. Настоящая кракен вход ссылка всегда сопровождается onion-доменом и открывается только через Tor. &lt;p&gt;Проверил лично несколько ссылок — стабильно открываются:&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="krakenmagazin.cc"&gt;реклама магазина кракен&lt;/a&gt; — krakenmagazin.cc&lt;br&gt;&lt;a href="krakentoday.cc"&gt;кракен зеркало сегодня&lt;/a&gt; — krakentoday.cc&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a rel='ugc nofollow noopener' href='https://krakenmagazin.cc'&gt;&lt;img src='C:XRumerFilesjr_all_17_08qr.jpg' alt='реклама магазина кракен' width='180' height='180' loading='lazy'&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Если нужна помощь — пишите.&lt;br&gt;Проверено лично (Калининград).&lt;/p&gt; &lt;i&gt;кракен линк интернет-рынок Telegram Messenger &lt;/i&gt;

Откажи