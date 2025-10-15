Роналдо пише история! Счупи недостижим рекорд

Португалският нападател Кристиано Роналдо постави нов исторически рекорд във футбола, като стана най-резултатният играч в квалификационните мачове за Световното първенство.

Двоен гол, който чупи рекорда В квалификацията за Световното първенство 2026 срещу Унгария нападателят на националния отбор на Португалия отбеляза два гола, като общият му брой попадения в квалификационни мачове достигна 41.

Преди това Роналдо делеше първото място с легендата Карлос Руиз от Гватемала, който имаше 39 гола.

Роналдо отбеляза първия си гол в началото на второто полувреме и скоро удвои преднината на отбора си. Въпреки това Португалия не успя да задържи победата, тъй като унгарците изравниха в 90+1-та минута. Мачът завърши 2:2.

С това постижение 39-годишният португалски играч вече оглавява списъка на най-продуктивните реализатори в квалификациите за Световното първенство:

Кристиано Роналдо (Португалия) – 41 гола (51 мача, 2006 – настоящ)

Карлос Руиз (Гватемала) – 39 гола (47 мача, 2002–2018)

Лионел Меси (Аржентина) – 36 гола (72 мача, 2006 – настоящ)

Али Деи (Иран) – 35 гола (51 мача, 1994–2006)

Роберт Левандовски (Полша) – 33 гола (42 мача, 2010 – настоящ)

Общо, Роналдо е отбелязал 143 гола за националния отбор на Португалия, което го прави най-резултатния футболист в историята на международния футбол.

Междувременно Хари Кейн също се отличи в квалификациите, като отбеляза два гола в мача на Англия срещу Латвия.

С това представяне Кейн се изкачи до 17-то място в класацията на най-резултатните играчи в квалификациите с 23 гола в 20 мача, а неговият отбор си осигури ранно участие на Световното първенство 2026 след победата с 5:0 над Латвия.

Следващият мач на Португалия ще се играе на 13 ноември срещу Ирландия. Началото е в 21:45 часа по киевско време.

