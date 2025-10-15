Българският национален отбор търси пътя напред след трудните мачове

Снощи България претърпя поражение с 0:4 от европейския шампион по футбол Испания в четвъртата си среща на Световната квалификация в група “Е“.

Два гола за победителите вкара Микел Мерино – по един във всяко полувреме, а Атанас Чернев си вкара автогол 11 минути преди края. В добавеното време пък Микел Оярсабал от дузпа оформи крайния резултат.

Техническият директор Кирил Котев, селекционерът Александър Димитров и капитанът Кирил Десподов изразиха надежда, че въпреки разочарованията от последните резултати, именно младостта и волята ще изведат тима към по-добри дни.

Кирил Котев: Това е начинът – да влизат нови и млади момчета

Техническият директор на националните отбори към БФС Кирил Котев призна, че мачът с Турция е оставил тежък отпечатък върху психиката на футболистите. „Бяхме в много тежка ситуация след мача с Турция и беше много трудно за момчетата да се вдигнат както физически, така и психологически. Успяхме до някаква степен“, заяви той. Според Котев важното е, че в последния двубой играчите са показали характер и постоянство в играта си. Той отдаде специално признание на треньора, който е проявил смелост, като е пуснал в защита двама дебютанти – Мартин Георгиев и Атанас Чернев.

„Поздравления за което – това е начинът. Да влизат нови и млади момчета и да гоним целите, които сме си поставили“, подчерта Котев. Според него критиките са неизбежни, когато резултатите липсват, но отборът трябва да „преболедува това нещо“ и да продължи да се развива. Той изтъкна и успехите на младите гарнитури: младежите записаха победа при новия си треньор, а 19-годишните спечелиха в Молдова – знак, че бъдещето на българския футбол не е лишено от надежда.

Що се отнася до класирането за световното, Котев е реалист: „Още при жребия беше ясно, че ще е много трудно. Но има още два мача и можем да вземем точки.“

Александър Димитров: С повече млади играчи ще се опитаме да стопим разликата

Селекционерът на България Александър Димитров също не скри разочарованието си от последните резултати, но настоя, че има позитиви, особено в играта на младите футболисти. Той започна с поздрав към младежкия тим, който победи Чехия с 2:1 – „това ни дава възможност да гледаме оптимистично“, каза Димитров.

Треньорът призна, че отборът е излязъл „след тежка загуба“ и е проявил „психологическа нестабилност“, но въпреки това планът за мача е бил изпълнен с желание и агресия. Според него българите са могли да отбележат „един-два гола“, но испанската преса е била „ужасяваща“ и не е позволила дори секунда за спокойно разиграване. Димитров отдаде заслуженото на испанците: „Искам да поздравя испанския футбол с методиката и начина, по който изграждат. Това е градено много дълги години.“

Селекционерът подчерта, че отборът ще продължи да се подмладява: „С повече млади играчи ще се опитаме да стопим разликата.“ Той изрази задоволство от представянето на младите, въпреки „грешките на младостта“, като леката дузпа и головете в добавеното време. „Ще анализираме това. Но не само е въпрос на физика, а и на ментална подготовка“, заключи Димитров.

Кирил Десподов: Всички трябва да работим заедно за България

Капитанът на националния отбор Кирил Десподов прие с мъка пораженията от Турция и Испания, признавайки, че не е успял да се възползва от своите голови шансове. „За съжаление не успях да отбележа при двете положения, които имах“, каза той, като добави, че е „нормално Испания да отправи 30 удара“, защото е държала топката през почти целия мач.

„Тежко се приемат тези загуби“, призна Десподов, като подчерта, че поражението от Турция е било особено болезнено. Въпреки това капитанът остана реалистичен – групата е трудна, а испанските футболисти са „уникални“. Но той призова за единство и общи усилия: „Всеки един футболист би се обидил от критиките, които получаваме след загубите. Всички трябва да работим заедно за България.“

