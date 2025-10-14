Няма пощада! Без да искат, испанците разбиха клетите ни национали

Националният отбор на България по футбол успешно продължава да тероризира своите милиони сънародници, даже стигайки вече до карикатурно изображение въобще на европейски държавен тим.

Но това е положението. Паднахме отново тежко, този път с 0:4 от Испания.

И най-дълбоките аутсайдери в Европа днес сигурно биха изглеждали малко по-добре от нашите уплашени момчета на терена на испанците. Но такава е реалността и тома може би бе единственият правилен подход.

На всичкото отгоре, появиха ни се и две чисти голови положения, профукани трагично от многократен ФУТБОЛИСТ НОМЕР ЕДНО НА БЪЛГАРИЯ. По ирония на съдбата, изравнил се по този показател с Христо Стоичков...

В този синхрон беше и поредният глупав и сервилен коментар на случайно попаднал в БНТ "коментатор", дразнещ хората с клишетата си.

Още от началото на мача, топката е изцяло в испанците, ние сме прибрани около наказателното поле, но няма кой знае какви опасни удари или спасявания на Вуцов. За разлика от мачовете с този съперник и Турция в София, първите 15 минути минаха без гол във вратата ни.

19-а минута - греда на Педри. Притеснително положенията следват едно след друго. Педри остана сам срещу Вуцов, прехвърли го и топката по чудо не влезе във вратата след рикошет в напречната греда.

35-а минута - ГОЛ ЗА ИСПАНИЯ. И нямаше как да не падне такъв... Микел Мерино пак ни вкара с глава, както го стори и в София през септември, когато ни биха с 3:0. Това е удар номер 18 за домакините преди да е завършило първото полувреме. И пети точен в рамката на вратата.

30-а минута, късмет за нашите. Педри стреля от въздуха, топката минава на сантиметри от гредата. Това е шут №15 от домакините за половин час, като три са точните в рамката на вратата.

Триумф на психическото напрежение! В 41-та минута Десподов се измъкна зад защитата и не успя да реализира, като сам се затвори на крилото, стреляйки встрани. След смазващото испанско превъзходство, това щеше да е страхотен български удар преди почивката.

57-ма минута - 2:0 ЗА ИСПАНИЯ. Никаква изненада. Отново Мерино, отново с глава след центриране на Грималдо отляво, ни наказва.

59-а минута - НОВ ОГРОМЕН ПРОПУСК НА ДЕСПОДОВ. България има две атаки в мача изобщо, като и двете се оказаха голови. И пак Кирил Десподов не успява сам срещу Унай Симон, и отново без да уцели вратата.

Десет минути преди края, Автогол на дебютанта в нашия отбор Атанас Чернев ни довършва. Испанците намалиха темпото, но все пак стигнаха до трето попадение.

Четвъртият удар дойде в добавеното време. Оярсабал не остави шансове на Вуцов - 4:0 след точно изпълнение на дузпа!

Така някогашните четвърти в света в момента след четири двубоя в квалификационната си група са с нула точки и голова разлика 1-16. Няма да коментираме, за да не обиждаме думите в българския език...

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com