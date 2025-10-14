Изненада. Българите взеха решение за пенсиите

След като рекорден брой българи си купиха стаж за пенсия през първите три месеца на тази година, през следващите три месеца броят им рязко намаля, показват най-новите данни на Националния осигурителен институт.



За първите шест месеца на тази година едва 1000 човека са си купили стаж за пенсия за сравнение през миналата за същия период това са направили 1366 човека, а през 2023 г. – 1674 българи. За да се пенсионират тези хора са платили над 12,5 млн. лева.

Миналата година, въпреки че хората, купили стаж, са доста повече, това им е струвало 9,72 млн. лева, предаде Парите ни.

Причината за това е, че от 1 април минималният осигурителен доход се повиши от 933 лв. на 1077 лв. Промяната беше направена с приемането на бюджета за 2025 г.

Съгласно действащото законодателство, българските граждани имат право да закупят до пет години осигурителен стаж, ако не им достигат за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Основното условие е лицето да е навършило съответната възраст за пенсиониране, но да не е събрало необходимия минимален осигурителен стаж.

