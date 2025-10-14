Скандален рефер, обиждал Ливърпул, пред затвор

Бившият съдия в английската Висша лига Дейвид Куут призна пред съда в Нотингам, че е правил неприлични снимки на дете.

Той пледира виновен по обвинение в заснемане на еротично съдържание с малолетно лице. Бившият рефер е заплашен от това да бъде пратен в затвора.

Куут, който до миналата година водеше мачове в едно от най-силните футболни първенства в света, каза по време на шестминутното си изслушване единствено името си и това, че е виновен. На останалите въпроси той отказа да отговори.

Съдия Нирмал Шант Кей Си, която гледа делото, отреди бившият рефер да се яви пред съда отново на 11 декември. Дотогава трябва да бъде изготвен предварителен доклад до делото, на база на който да бъде произнесена и присъдата.

През декември миналата година Куут беше уволнен от Съдийската комисия към Висшата лига, след като в интернет пространството се появи видео от 2020 година, в което той използва нецензурен език по адрес на тогавашния мениджър на Ливърпул Юрген Клоп. През януари тази година Куут разкри, че е гей и оправда поведението си с опитите си да скрие сексуалната си ориентация.

