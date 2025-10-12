Спорт

ТОП 10 на най-скъпите футболни треньори. Един е недостижим

Скалони взима 4 пъти по-малко от Карло Анчелоти

ТОП 10 на най-скъпите футболни треньори. Един е недостижим
12 окт 25 | 20:42
405
Стандарт

Старши треньорът на Аржентина Лионел Скалони, който изведе отбора до победа на Световното първенство през 2022 г., печели около 2,3 милиона евро годишно.

Това пише Haber Global като прави сравнение с треньора на бразилския национален отбор Карло Анчелоти. Той получава 9,5 милиона евро годишно, почти четири пъти повече от Скалони.

Анчелоти е най-добре платеният треньор на националните отбори. Известно е, че той има право да използва личен самолет и ще получи бонус от 5 милиона евро, ако изведе Бразилия до победа на Световното първенство през 2026 г.

Според последните данни класирането на най-добре платените треньори на националните отбори е следното:

Карло Анчелоти (Бразилия) - около 9,5 милиона евро годишно;

Томас Тухел (Англия) - 5,9 милиона евро;

Маурисио Почетино (САЩ) - 5,3 милиона евро;

Юлиан Нагелсман (Германия) - 4,9 милиона евро;

Роберто Мартинес (Португалия) - 4 милиона евро;

Дидие Дешан (Франция) - 3,8 милиона евро;

Марсело Биелса (Уругвай) - 3,5 милиона евро;

 Рикардо Гарека (Чили) - 3,3 милиона евро;

Роналд Куман (Холандия) - 3 милиона евро;

Лучано Спалети (Италия) - 2,8 милиона евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай