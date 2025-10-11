Изумителен обрат по случая с пребития полицейски шеф в Русе!

Изненадващо развитие по случая с пребития полицейски шеф в Русе.

Окръжната прокуратура във Велико Търново промени мярката за неотклонение на непълнолетния Станислав А., който е обвиняем за нанасянето на тежка телесна повреда и хулиганство при инцидента с директора на полицията в Русе Николай Кожухаров.

По искане на защитата на момчето, първоначално наложената мярка „надзор на инспектора при Детска педагогическа стая" е била изменена в най-леката възможна за непълнолетен – „надзор на родителите", съобщава "Русе Медиа".

Този ход идва, след като разследването по досъдебното производство беше прехвърлено от Русе във Велико Търново. Целта на преместването, направено по искане на наблюдаващия прокурор в Русе, беше да се избегнат всякакви съмнения в пристрастност, предвид високия пост на пострадалия.

Постановлението за промяната на мярката не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативната прокуратура във Велико Търново.





