Активираха мярката от 20 евро заради скъпите горива. Кой може да се възползва
Трети пореден ден цената на дизела на дребно е 1,60 евро
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Трети пореден ден цената на дизела на дребно е 1,60 евро
Напрежене покрай нова мярка
Прокуратурата настоява за „задържане под стража“, а експерти ще изследват психичното състояние на 25-годишния обвиняем
Местните власти имат очаквания за стабилно и предвидимо финансиране на проектите и капиталовите им програми
Този ход идва, след като разследването по досъдебното производство беше прехвърлено от Русе във Велико Търново
Президентът посочи конкретната заплаха
Софийски градски съд се произнесе
В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група
Преди дни защитата на Коцев внесе искане за промяна на мярката му за неотклонение
Кожухаров продължава да е в русенската болница "Канев" без опасност за живота
Очаква се решението на съда
Прокуратурата внесе нов том доказателства
Благомир Коцев беше задържан на 8 юли след акция на Комисията за противодействие на корупцията
Има данни, че Дебора се е държала агресивно с полицейските служители
От прокуратурата обявиха, че Ставрев държал парични суми, събирани на митническите пунктове като подкупи от гражданите
През миналата седмица на заседание на МС бяха приети проектопромени в закона
Магистратите му наложиха най-тежката мярка за неотклонение
Гайтански бе задържан с прокурорска мярка за до 72 часа
Синдикатът поиска мярка 60:40 за бизнеса
Преди седмица продуцентът беше задържан във връзка с разследване за длъжностно присвояване