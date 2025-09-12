Правосъдие

Никола Барбутов и "експерт" се изправят пред Темида

В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група

12 сеп 25 | 7:56
Иван Ангелов

Отстраненият вече заместник-кмет на София Никола Барбутов и "експертът" Петър Рафаилов се изправят днес пред съда.

В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция.

Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин" и „Младост", за да изберат определени фирми като победители в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях.

Автор Иван Ангелов

