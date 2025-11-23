Избирателната комисия във Варна с неочакван ход за Благомир Коцев

На извънредно заседание Общинската избирателна комисия във Варна не реши да отнеме правата на Благомир Коцев да изпълнява функциите си като кмет на морската столица. Гласуването е било с 20 гласа за и 7 против да има отлагане по казуса. Комисията ще изиска документи от общината за размера на използвания отпуск от Коцев, съобщава Радио Фокус.

Председателят на ОИК-Варна Велин Жеков обясни, че последният сигнал от петък е допълнение към предходен сигнал, като се налага проверка на нови факти и обстоятелства. Заседанието е било свикано, за да се изяснят периодите, в които кметът е отсъствал или е бил заместван. Той уточни, че няма краен срок за вземане на окончателно решение и че членовете на комисията са посочени от политическите партии, но работят професионално.

ОИК се е самосезирала след пореден сигнал, свързан с полагаемия отпуск на Коцев. Сигналът е подаден от Биляна Якова, бивш ръководител на проекта за интегриран градски транспорт във Варна и един от ключовите свидетели по делото срещу него.

Междувременно председателят на ГЕРБ Бойко Борисов публично е поискал представителите на партията в комисията да гласуват против прекратяването на мандата на Благомир Коцев, заявявайки, че партията не желае служебна победа във Варна. Именно гласовете на ГЕРБ се оказват решаващи, тъй като без тях не може да бъде събрано необходимото квалифицирано мнозинство от 18 гласа за отстраняване на кмета.

