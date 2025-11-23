Политика

Избирателната комисия във Варна с неочакван ход за Благомир Коцев

ГЕРБ блокира искането за отстраняване, проверките по сигналите не приключват

Избирателната комисия във Варна с неочакван ход за Благомир Коцев
Снимка: БТА
23 ное 25 | 11:51
2750
Иван Ангелов

На извънредно заседание Общинската избирателна комисия във Варна не реши да отнеме правата на Благомир Коцев да изпълнява функциите си като кмет на морската столица. Гласуването е било с 20 гласа за и 7 против да има отлагане по казуса. Комисията ще изиска документи от общината за размера на използвания отпуск от Коцев, съобщава Радио Фокус.

Председателят на ОИК-Варна Велин Жеков обясни, че последният сигнал от петък е допълнение към предходен сигнал, като се налага проверка на нови факти и обстоятелства. Заседанието е било свикано, за да се изяснят периодите, в които кметът е отсъствал или е бил заместван. Той уточни, че няма краен срок за вземане на окончателно решение и че членовете на комисията са посочени от политическите партии, но работят професионално.

ОИК се е самосезирала след пореден сигнал, свързан с полагаемия отпуск на Коцев. Сигналът е подаден от Биляна Якова, бивш ръководител на проекта за интегриран градски транспорт във Варна и един от ключовите свидетели по делото срещу него.

Междувременно председателят на ГЕРБ Бойко Борисов публично е поискал представителите на партията в комисията да гласуват против прекратяването на мандата на Благомир Коцев, заявявайки, че партията не желае служебна победа във Варна. Именно гласовете на ГЕРБ се оказват решаващи, тъй като без тях не може да бъде събрано необходимото квалифицирано мнозинство от 18 гласа за отстраняване на кмета.

Още по тема Корупция
Още от Политика
Янков
преди 10 часа

Тази Биляна Якова беше изгонена позорно от НАП Варна за схеми с общественоте поръчки в учреждението.Беше и спрян достъпът да припарва до сградата на НАП.После с натиск от Цветан Цветанов беше наложена силово на Портних да я назначат в общината на граждански договор.И там се оклепа до ушите.Договорът и изтече и тя продължи още 3 години да взема пари без да работи нищо.Само да плете интриги,клюки и да саботира работата на новия кмет.Вечно пише жалби,вечно клепа,вечно е в разправии,по магазини,по институции,по администрации.Вечно сландалжийка.Мъжът и един некадърен посредствен районен инспектор в трето районно и там панаири.Абе,поргнил и разложен душевно човек.

