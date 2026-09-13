Избирателната комисия във Варна с неочакван ход за Благомир Коцев
ГЕРБ блокира искането за отстраняване, проверките по сигналите не приключват
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ГЕРБ блокира искането за отстраняване, проверките по сигналите не приключват
Внесена е жалба срещу кмета на София
СИК малко бяха объркани, но се справиха успешно
Росица Матева с важна информация
Решението на ЦИК да се отмени гласуването с машини е непълно, смята ОИК
ОИК в Благоевград прекрати пълномощията на кмета на града инж. Румен Томов
Екипът й обжалва заради сериозното разминаване м/у предварителните и отчетените резултати
Решението за изключване на заснемащи устройства в изборните помещения е за периода от 7 ч. до не по-късно от 21 ч.
Всички секции в Столична община са затворили в 20:00 часа
Ще има пет медицински пункта, ако се наложи да се оказва помощ и съдействие
На екрани ще се прожектират български филми, а в кътове за занимания могат да изиграят по една табла или играта със символичното наименование за ден н...
Комисията отказа да регистрира Десислава Иванчева за кметските избори заради 7-минутно закъснение
С моя екип избрахме днешния ден, защото имаме вяра, надежда и любов за София, каза Манолова
В сряда бе даден ход на дело в Административния съд в Добрич по жалби от ПП ГЕРБ и ПП "Движение 21", които оспорват избора на общински съветници и нас...
Неправилна маневра на кола на строители на лот 2 на АМ „Струма" предизвика верижна катастрофа край Благоевград, в която попадна и личният автомобил на...
Днес Коалиция „Живот за Варна" подаде заявление за регистрация в Общинската избирателна комисия. Документите внесоха представителите на Гражданската и...
Централната избирателна комисия назначи състава на Общинската избирателна комисия в Благоевград за изборите за общински съветници и за кметове, както...
Консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции за определяне състава на Общинска избирателна комисия се проведоха в общи...
Общинската избирателна комисия (ОИК) в Перник най-вероятно ще бъде назначена служебно от ЦИК. Причина за това е изразено несъгласие от представителя н...
В първия час от гласуването избирателите са били повече, в сравнение с миналата неделя