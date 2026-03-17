Процесът срещу Петьо Еврото набира скорост, свидетелства на прокурори в залата

Софийският градски съд направи нова стъпка по делото срещу Петьо Петров, известен като Еврото, като прие 10 експертизи и изслуша редица свидетели, включително двама прокурори. Процесът продължава задочно, тъй като Еврото остава в неизвестност и все още се издирва от властите.

Петров е подсъдим за документна измама в особено големи размери, като делото срещу него е образувано още на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от октомври 2019 г. до март 2020 г. той е използвал неистински документи, за да придобие без правно основание значително имущество с намерение да го присвои.

Разследването сочи, че става дума за 147 ценни монети на стойност над 106 хил. лева, златно кюлче с тегло 1 килограм и чистота 23,88 карата за близо 110 хил. лева, както и парична сума от 550 хил. евро. Общата стойност на активите надхвърля 1 млн. лева, като те са собственост на Явор Златанов, Юлия Златанова и Пролетина Златанова.

Сред разпитаните в съдебната зала бе прокурор Деян Деянов, който в предходен етап от разследването също е бил привлечен като обвиняем, както и прокурор Кирил Пейчинов. Показанията им се очаква да имат ключово значение за изясняване на обстоятелствата по случая.

Следващото заседание по делото е насрочено за 15 април, когато съдът ще продължи събирането на доказателства и разпитите на свидетели.

