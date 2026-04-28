Съдът с нов опит за старт на делото срещу Петков и Божанов

Софийският градски съд прави нов опит да даде ход на делото срещу бившия лидер на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков и съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов. Двамата са подсъдими по обвинения, свързани с опит за принуда срещу бившия министър на електронното управление Александър Йоловски.

Разпоредителното заседание трябва да постави началото на същинския съдебен процес. Случаят е сред най-следените политически дела в страната.

Това е втори опит за стартиране на процедурата, след като през декември съдия Емил Дечев се оттегли още преди началото на делото. Отводът беше поискан от прокуратурата с аргумент, че Дечев е заемал пост на заместник-министър в кабинет, ръководен от Кирил Петков, което поставя под въпрос неговата безпристрастност.

Обвинителният акт срещу двамата беше внесен в съда в началото на октомври. Според прокуратурата Кирил Петков е упражнил принуда спрямо Александър Йоловски, докато срещу Божидар Божанов е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление, свързано с обществена поръчка.

Предстоящото заседание ще определи дали делото ще тръгне по същество и при какви процесуални рамки ще се развива. Решението на съда се очаква с повишено внимание, тъй като процесът има както правно, така и сериозно политическо значение.

