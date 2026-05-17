Съдия Керелска: Да се твърди, че съдебната система не работи, е несправедливо

Секциите за избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота трябва да бъдат разположени в апелативните съдилища, за да няма съмнения около тайната на вота в по-малките съдебни райони. Това заяви в интервю за БНР съдия Олга Керелска от Съдийската колегия на ВСС.

Според нея подобна промяна може да бъде направена дори без изменение в закона, който предвижда изборна секция за най-малко 500 съдии. „Това може да стане дори без да се изменя законът“, посочи Керелска.

Тя коментира и подготвяните промени в Закона за съдебната власт, с които се предвижда ограничаване на правомощията на настоящия ВСС заради изтеклия му мандат. По думите й в това няма място за обида, защото съветът обективно е изгубил част от своята легитимност. „Неприятно е, че обществото стига до извода, че нашите правомощия трябва да бъдат ограничени. Но това обективно следва от факта, че нашият мандат изтече“, заяви тя.

Керелска подчерта, че основната функция на ВСС е кадровата политика в съдебната система и именно там трябва да се търси балансът между общественото доверие и нуждата от работеща институция. „Въпрос на баланс е кое е по-важно - дали евентуалните грешки, които ВСС ще допусне, ако продължи кадровата политика, или, с оглед на обществения интерес, не е по-важно тази дейност да се отложи във времето“, каза тя.

Според съдия Керелска през годините ВСС е натоварен с прекалено много допълнителни функции. „Занимаваме се с електронните системи на ВСС, работи се по различни европроекти. Имотите на съдебната власт пак се върнаха във ВСС. Това е значителен обем работа, който изисква по-голяма концентрация“, отбеляза тя и допълни, че ако съветът остане основно кадрови орган, би бил далеч по-оперативен.

Керелска беше категорична и по темата за общественото говорене срещу съдебната система. Според нея масовите обвинения, че съдиите са корумпирани, подкопават доверието в институциите и са несправедливи към хилядите магистрати, които работят професионално. „Съдът е система, която работи. Има хиляди дела, които са решени и не съм съгласна да се казва, че съдебната система не работи“, подчерта тя.

По думите й критиките са необходими, но трябва да бъдат обективни и да отчитат както проблемите, така и свършената работа.

Съдия Керелска коментира и критериите за бъдещите членове на ВСС, като настоя за изключително строг морален филтър. „Няма как някой, който е бил преди 10-ина години в тефтерчето на Красьо Черния, сега да бъде допуснат, защото, примерно, се бил поправил“, заяви тя.

Според нея всеки детайл от биографията на кандидатите трябва да бъде внимателно проверяван, защото именно качеството и почтеността на хората са решаващи за доверието в съдебната власт.

