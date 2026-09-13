Витанов даде силна заявка за есента: Започваме съдебната реформа
По-високи концесионни такси, по-малки бордове и удар по дублиращите структури също влизат в програмата на управляващите
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По-високи концесионни такси, по-малки бордове и удар по дублиращите структури също влизат в програмата на управляващите
Извънредно заседание заради спешни закони свикват управляващите
Край на бавенето на дела слага кабинетът
Според него правителството е изправено пред безпрецедентна съпротива още в първите си месеци
Николай Найденов заяви, че ако данните се потвърдят, случаят може да доведе най-малко до дисциплинарно производство
Членът на ВСС настоя за по-строг подбор на кадровиците и предупреди за загуба на обществено доверие
Новата антикоруционна комисия ще се избира по нови правила
Разговорът с и.ф. главния прокурор бе по инициатива на ръководствата на съсловните организации
Според него не е имало препоръка за свеждането на главния прокурор до административен началник на Върховната прокуратура
За втори път се доверяваме на Христо Иванов. Съдебната реформа бе подготвена от трима бивши министри – той, Надежда Йорданова и Атанас Славов. Дали са...
Болшинството от промените в Конституцията са отхвърлени като противоречащи с Основния закон
Надежда Йорданова призна, че е знаела за част от фактите и обстоятелствата за оказвания натиск върху съдебната система
Не очаквам чудеса поради простата причина, че най-вероятно ще бъде оказан натиск върху Конституционния съд
Работата ще отнеме време, признава десният лидер
Мирослав Иванов е категоричен, че съдебната реформа ще продължи
По думите му трябва да има главен прокурор, както и прокуратурата трябва да бъде в съдебната власт
Сарафов е бил част от екипа на Иван Гешев. Всеки носи отговорността за действията
Той е опасен единствено за авторитета на съдебната система, каза бившият министър
Отрече името му да е в проектокабинета на Мария Габриел
Две крила за властта в БСП, разнобой в ПП-ДБ