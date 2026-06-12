Обрат с българския Ан-30. Говори Димитър Стоянов

Договорът за основен ремонт на българския транспортен самолет Ан-30 с украинската компания „Украинмаш“ е удължен до 2 август 2026 г., каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на днешния парламентарен контрол.

Министърът отговори на въпрос относно връщането на самолета на българските Военновъздушни сили след ремонта му в Украйна от депутата от "Възраждане" Ивелин Първанов.

Изпълнението на сключения договор през октомври 2020 г. с украинската компания „Украинмаш“ за основен ремонт е сериозно възпрепятствано от форсмажорни обстоятелства, отбеляза министърът. Първоначално заради пандемията от COVID-19, а след това заради действащото военно положение в страната, обясни министър Стоянов, предава БТА.

Поради тези обстоятелства, които са извън нашия контрол, срокът на договора е удължаван многократно. Последното го разширява до 2 август 2026 г., направено от нашите предшественици, обясни Димитър Стоянов.

По думите на министъра изпълнителят многократно е потвърдил готовността да извърши ремонта и да върне самолета. Министерството на отбраната оказва постоянен контрол. Финансовият риск е обезпечен с валидни до 2 септември 2026 г. гаранции под формата на застраховка за изпълнение и за авансово плащане, обясни още военният министър.

Министърът опроверга твърдение на депутата, че самолетът се използва от Украйна. Абсолютно невярно е, каза Димитър Стоянов.

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