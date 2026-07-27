Политика

Иран отсече! Остри критики към България

Позицията беше публикувана във Facebook страницата на посолството

Иран отсече! Остри критики към България
27 юли 26 | 12:29
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Влади Кирилов

Иран отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Позицията беше публикувана във Facebook страницата на посолството на Ислямска република Иран в София.

Според говорителя на иранското външно министерство отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили.

От Техеран твърдят още, че това не е прецедент и посочват, че България и преди е предоставяла възможност летището в София да бъде използвано за разполагане и операции на американски самолети, които според иранската страна са подпомагали военните действия на САЩ срещу Иран.

В публикацията се подчертава, че отношенията между иранския и българския народ традиционно са били приятелски и основани на взаимно уважение.

„Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение“, се казва още в позицията на иранското посолство.

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Автор Влади Кирилов

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