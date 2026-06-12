Хамид Хамид към шефа на НС: Недопустимо е от парламентарната трибуна да бъде нападнат външния министър на Турция!

Недопустимо е от парламентарната трибуна да бъде нападнат външния министър на Турция! Това заяви народният представител от ПГ на ДПС Хамид Хамид на председателя на Народното събрание.

Ето какво каза той в парламента:

"Благодаря Ви, госпожо Председател. Процедурата ми е към Вас. Разбира се, в началото на това Народно събрание сме и отдавам Вашата толерантност и ненамеса в изказванията на народните представители на Вашата неопитност, но за втори път днес и то от двама различни народни представители, допуснахте нападки срещу високопоставени политици на наши съседни държави.

Чухме нападки към канцлера на Германия, министър-председателя на Гърция и нападки към външния министър на Република Турция. Това е недопустимо. България, защитавайки своя национален интерес, трябва да знае, че трябва да се намира в добри отношения с всички свои съседи и не трябва да допускате да бъдат нападани.

Нападани, да, точно нападани! И тъй като по време на декларацията на господин Костадинов си премълчах, защото декларации не могат да бъдат коментирани, но това не значи, че не могат да бъдат прекъсвани от водещия на заседанието. Защото няма как да допуснете, госпожо Председател, някой да нарича външния министър на Република Турция “хищник”.

Това е недопустимо! Това не трябва да се изрича от този парламент. И то към външен министър, като господин Хакан Фидан, който е допринесъл за развитието на българо-турските отношения. Разбира се, че той ще поставя темата за турските инвестиции в Република България. Разбира се, от това печели и България, от това печели българската хазна, печелят и българските граждани. Така че моля занапред прекъсвайте подобни декларации.”

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