Решиха съдбата на Хасърджиев

Софийският районен съд освободи под парична гаранция Станимир Хасърджиев и гръцкия модел Анастасиос Михайлидис.

Определената гаранция за Хасърджиев е 60 000 евро, а за Михайлидис – 10 000 евро гаранция, съобщи БНТ.

Двамата бяха в ареста, а останалите обвиняеми от „групата Хасърджиев“ – актьорът Росен Белов и бившият легионер Симеон Дряновски – остават под домашен арест.

Прокуратурата повдига общо 17 обвинения срещу четиримата, включително за принуда с използване на оръжие и полово удовлетворение чрез сила и заплаха, като делото получи ход въпреки проблем с призоваването на един от пострадалите.

