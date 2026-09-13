Решиха съдбата на Хасърджиев
Прокуратурата повдига общо 17 обвинения срещу четиримата от „групата Хасърджиев“
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Прокуратурата повдига общо 17 обвинения срещу четиримата от „групата Хасърджиев“
Съдът гледа обвинения за принуда, сексуални престъпления и наркотици срещу четирима подсъдими
Софийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителния акт
Решението е окончателно
Председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов от театър „София” са арестувани
В момента това, което се случва, е да се плашат гаргите, каза той
- Много отдавна се говори, че проблемите в здравеопазването идват именно от това, че болниците са търговски дружества. Така ли е наистина? - Отдавна...
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Отстъпката, която дават фирмите на аптеките, да се дели между пациентите и здравната каса. Това е записано в проектите за договори на фонда с фармацев...
Трябва ли онколекарствата да се върнат под шапката на Министерството на здравеопазването? Може ли НЗОК да си извоюва по-големи отстъпки от фармацевтич...
София. Пациентските организации са категорично против готвеното орязване на талоните за прегледи в извънболничната помощ за следващата година. С по 50...
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