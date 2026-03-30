Аферата "Хасърджиев". Зловещи разкрития

Блудства, заплахи, зарази със СПИН. Софийската районна прокуратура е внесла в съда обвинителния акт срещу д-р Станимир Хасърджиев, бивш директор на Националната пациентска организация и още трима души, обвинени в принуда на лице, при която е използвано оръжие.

"Прокурорите при Софийска районна прокуратура Александра Стефанова и Георги Коджаниколов ще дадат изявление във връзка с внесен в съда обвинителен акт спрямо четирима обвиняеми за 17 престъпления", заявиха от държавното обвинение.

Очаква се да бъдат повдигнати 14 обвинения - за умишлено разпространение на венерически болести, всички със СПИН, както и за създаване на порнографски материали с непълнолетни, като за това са използвани деца - момченца от школата на актьора Росен Белов.

Заедно с бившия директор на Националната пациентска организация пред съда ще се изправят моделът Анастасиос Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият военнослужещ от Френския чуждестранен легион Симеон Дряновски. Те бяха задържани през декември миналата година след като 20-годишно момче подало жалба, че е държано насила в дома на Хасърджиев.

Сред официалните дарители на НПО-то на Хасърджиев, посочени и на техния сайт са прокситата на Сорос у нас Фондация „Америка за България“ и Институт "Отворено общество".

Изненадващо за разследващите било откритото в дома на Хасърджиев. Едно от установените наркотични вещества било гама-хидроксибутират (на английски: gamma-hydroxybutyrate, GHB) или познат на уличен жаргон - Джи. Това наркотично вещество е много опасно, особено комбинирано с алкохол. Шансът за летален край след ползването му е много голям.

Разследването показва, че това е един от видовете наркотици, които са използвани за принуда спрямо младежа, който подаде сигнала срещу Хасърджиев.

Според арестувания Анастасиос Михайлидис, гръцки модел и бодигард, Хасърджиев често организирал партита с дрога. Пред съда той заявил, че пациентският лидер е зависим към метаамфетамин.

Анастасиос Михаилидис заявил също, че гей оргиите в апартамента на Хасърджиев в столичния квартал Дианабад са били редовни. Още преди това плъзнаха слуховете, че там са идвали много интересни личности, сред които и политици. В парламента вървял черен хумор от коя партия ще изскочи услужливо заснет на видео депутат, който е разменял ласки с 47-годишния доктор арестант, предаде "Епицентър".

След ареста Националната пациентска организация в своя позиция категорично се разграничи от действията и поведението на д-р Хасърджиев, които били " изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея". Управителният съвет на организацията е прекратил всички формални отношения с Хасърджиев на 15 септември 2025 г.

