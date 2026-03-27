Прокурорският син се развилня. Търси отмъщение (ОБЗОР)

Издирваният Васил Михайлов от Перник, станал известен като прокурорския син, е нападнал полицай, който го е разследвал. Това е станало пред дома на униформения, който сега е служител на ГДБОП, в пернишко село.

Михайлов, който е син на окръжния прокурор на Перник, беше обявен за издирване през лятото на миналата година след побой над мъж, непосредствено след присъда за серия нападения.

Седем месеца, след като започна издирването на Васил Михайлов, следите му се появиха - този път в пернишкото село Люлин. През нощта на 25 март той напада разследващ полицай в къщата му, заедно с още двама души, въоръжени с бухалки.

Тя се намира в края на улицата и повечето съседи не са разбрали за екшъна.

Мотивът за нападението вероятно е личен - същият криминалист е работил по един от случаите на прокурорския син.

"Използват факта, че къщата е на нашия колега, който наистина е от ГДБОП, но само преди няколко месеца той е работил в град Перник като полицай от криминална полиция и това провокирало някаква агресия", заяви вътрешният министър Емил Дечев.

"Опитали са се да нападнат с бухалки нашия колега, той е използвал огнестрелно оръжие, заедно с баща си, стрелял е във въздуха, избягали са от селото и са изоставили колата", каза още шефът на МВР.

Спецполицаят бил в дома на баща си, когато видял пред къщата да спира кола, която му била известна във връзка с работата му. От автомобила слезли няколко маскирани с пушки и тръгнали към него и баща му. Полицейският служител им разпоредил да спрат, но непознатите не се подчинили и продължили настъпателно към тях. Полицаят произвел изстрели във въздуха със законно притежавано оръжие. Непосредствено след това маскираните лица преустановили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото. Лекият автомобил бил изоставен в района на гробищния парк.

Предвид твърдения за съпричастност на 22-годишния Михайлов в извършването на деянието, Окръжна прокуратура-Перник е изпратила предложение до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов ръководството и надзора на делото да бъдат възложени на друга прокуратура, с оглед обективно, всестранно и пълно разследване, както и за избягване на съмнения за каквато и да е заинтересованост или предубеденост при събиране на доказателствата.

Според Дечев МВР ''затяга примката'' около издирвания прокурорски син и прави всичко възможно да бъде арестуван. Започнало е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Перник. На място е извършен оглед.

Васил Бисеров Михайлов, известен с прозвището си „прокурорският син“, е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник, Бисер Михайлов. Васил Михайлов е бивш национален състезател на България по таекуондо. Бронзов медалист на Европейското първенство в Италия „Римини 2019“ и пет пъти национален шампион на България по кикбокс и таекуондо. Разследван е за причиняване на средни и тежки телесни повреди и лихварство.

На 11 април 2023 г., в Бургаския районен съд Васил Михайлов се признава за виновен в извършване на престъпление за това, че на 31 август 2021 г. в град Созопол, на алея между дискотека „Мистери“ и бар „Джак“, като нанесъл удар с юмрук в областта на лицето, на П. К. Г. от град С., умишлено му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в деформация на носа с тотална реконструкция на носа, което причинило на пострадалия постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, с възстановителен период повече от тридесет дни при обичаен ход на оздравителния процес – престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com