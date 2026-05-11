Първи мерки срещу галопиращите цени! Удължават специален закон

Целта на мерките е реално да въздействаме върху спекулата. Това е първата стъпка. Нужно е още време и още мерки. Най-главното нещо ще бъде системата за проследимост на цените, но на нея ще разчитаме след 2-3 месеца.

Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Удължаваме с една година закона за приемане на еврото, защото, ако не го направим, цените ще скочат още. Големите търговци ще трябва да дават ежедневна информация за цените. Ще дадем определение на понятието „справедлива цена“. Ние не искаме да налагаме непазарни мерки, уточни

При констатирана нередност на проверка ще влизат регулаторите. Спазвайки изцяло пазарните механизми ще следим цените. Този механизъм се прилага в Европа и работи. Ние вземаме готови мерки, които работят, подчерта Кутев.

КЗК работи доста активно в това направление. Ние сега ще им дадем повече инструменти. Много търговци предпочитат да си платят глобата, но да продължат да работят по същия начин. Затова ще увеличим и глобите закани се той.

Трябва да се надгражда това, което имаме, тоест контролът да стане по-голям, изтъкна депутатът от ПБ.

Инфлацията не зависи само от вътрешни фактори. Тя зависи от външни фактори, като войната в Близкия изток и цените на горивата. Може да се обсъдят помощи за най-потърпевшите, допусна Антон Кутев.

Сигурен съм, че под нашите крака ще гърмят много заложени мини. Такава мина очакваме в „Лукойл“. Предполагам, че всички ще започнат много рязко да ни обясняват как трябва да се вдигнат цените, защото дълго време са задържани и т.н., допусна той.

Ние не сме безгрешни. Вероятно и ние ще направим грешки. Нямам съмнение, че Радев иска най-доброто. Той няма да остави някой да мишкува зад гърба му. Той е тук, за да промени България, каза още Кутев.

Депутатът коментира и предупреждението за протести на ДБ във връзка със съдебната реформа и заканата да не ги подкрепят в зала така: „Ако не ни дадат подкрепа за попълване на ВСС, те ще изчезнат изцяло от картата. Всяка партия, която не подкрепи съдебната реформа, ще сгреши, защото българите това очакват. Ние не отстъпваме от демократичните принципи. Съдебната реформа ще е дълга. Ние правим първите пожарни стъпки за най-необходимото. Не е въпрос на диктатура, а да наложим една реална съдебна реформа, която да получи подкрепа“, предупреди Кутев.

Антон Кутев коментира ролята на държавата в предложените от Прогресивна България механизми:

„Не държавата регулира. Държавата следи какви са маржовете и надценките и там, където има големи маржове и надценки, изпраща компетентните органи да направят проверка. Искаме контролните органи да си свършат работата.“

Депутатът заяви, че намерението на правителството е да се пребори вътрешната спекула: „Далеч сме от мисълта, че тези промени ще преборят инфлацията. Това е, което правим на пожар. Инфлацията не зависи само от вътрешни фактори. Голяма част от нея зависи от войната в Близкия изток. Когато се вдигнат цените на горивата, няма как да овладеем инфлацията. Когато става дума за вътрешните причини за инфлацията, ние искаме да създадем механизъм, с който да гарантираме, че можем да преборим вътрешната спекула, която повишава цените.“

„Аз съм сигурен, че всички министри са получили задача от Румен Радев да прегледат ситуацията в своите министерства и да не предприемат действия, преди да са наясно какво се случва. Предполагам, че всеки от министрите ще направи това в една или друга степен. Нямам съмнение, че Радев се опитва да направи най-добрия отбор, защото държи на това. В момента той определено играе за историята. Нямам съмнение, че няма да остави нито един от министрите да действа зад гърба му.“

