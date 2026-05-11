Най-сетне! Спасяват Южния парк

Южният парк в София е на път да върне стария си блясък и да възстанови емблематичните си водни площи. Столичната община започна мащабна, но изключително деликатна акция по почистването и съживяването на парковите езера. Първите реални дейности вече се извършват около така нареченото „Безименно езеро 4“. На терен работят съвместни екипи от Дирекция „Зелена система“, ОП „Паркове и градски градини“, ВиК и Столичното предприятие за третиране на отпадъци. Заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков обяви, че се работи бавно и внимателно, за да не бъдат застрашени местните растителни и животински видове.

Операция „Орхидея“: Спешна защита за 40 редки цветя

Основното предизвикателство пред проекта е да се намери перфектният баланс между нуждите на градската среда и дивата природа. По време на предварителните огледи експертите са се натъкнали на неочаквана и ценна находка в непосредствена близост до „Безименно езеро 4“. Там е открито находище на над 40 екземпляра от рядката дива орхидея Дълголистен главопрашник. Периметърът около цветята веднага е бил обезопасен и маркиран със специални защитни зони, за да бъде напълно гарантирано, че техниката и работниците няма да ги засегнат или унищожат по време на разчистването.

Кълвачи и скорци под закрила

Освен флората, под засилена закрила са поставени и обитателите на фауната в Южния парк. Еколозите са маркирали всички важни „биотопни дървета“ в района около езерото. Тези дървета служат за естествени домове и места за гнездене на десетки птици. Сред защитените обитатели, чиито местообитания няма да бъдат докосвани, са: голям пъстър кълвач, сирийски кълвач, зелен кълвач, горска зидарка и скорец.

Голямата цел: Да върнат водата на столичани

Крайната цел на амбициозния общински проект надхвърля простото изгребване на натрупаната тиня и боклуци от басейните. Инженерите планират изцяло да възстановят естествените връзки между отделните езера в парка. Това драстично ще подобри циркулацията на водата и ще осигури устойчиво водно ниво през цялата година, предотвратявайки заблатяването. Стремежът на Столична община е Южният парк да запази функцията си на любимо зелено убежище за разходки на софиянци, като едновременно с това остане сигурен и чист дом за природата в сърцето на натоварения град.

