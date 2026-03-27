Жената, намушкала четирима, е с дебело досие

Жената, която намушка четирима германци в центъра на София, е стара позната на полицията - задържана е за въоръжен грабеж и има наказание за хулигански прояви. Това стана ясно по време на брифинг на заместник-директора на СДВР ст. комисар Николай Пелтеков.

"Задържаната не е освидетелствана. Известна е на органите на полицията. През 2022 година е задържана за извършен въоръжен грабеж на финансови средства от търговски обект на територията на Пето районно управление в София. Също така през 2023 година ѝ е наложено наказание от Софийски районен съд за проявени хулигански прояви на територията на Първо районно, като ѝ е наложено наказание в размер на 10 дни настаняване в структурно звено на МВР, което е изтърпяла в Седмо районно управление в София. Обявявана е и веднъж за издирване през 2023 година по искане на нейната майка", уточни Пелтеков.

По думите му не става дума за насочен акт срещу чужди граждани, както и няма данни за терористичен акт.

"Към момента, въпреки че има пострадали четирима чужди граждани, не са налице данни за насочен акт конкретно към чужди граждани на определена държава, нито пък са налице данни за терористичен акт. По-скоро, с информацията, която разполагаме за извършителката, на моменти проявява епизодично агресивно поведение", коментира още Пелтеков и добави, че "всичко е на пълна случайност".

Пелтеков обясни, че след получаването на двата сигнала - в 19:28 часа и в 19:45 часа, за ранените четирима граждани, са организирани и проведени незабавни заградителни и оперативно-издирвателни мероприятия, в които са включени голям брой служители от различни отдели и районни управления при Столична дирекция на вътрешните работи.

"С цел недопускане да пострадат и други граждани, по разпореждане на директора на Столична дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов и със съдействието на медиите, снимката на извършителката е разпространена в средствата за масово осведомяване. В хода на провежданите оперативно-издирвателни мероприятия е получена частична информация за самоличността на извършителката. В хода на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия самоличността на извършителката е установена и е задържана незабавно на домашния ѝ адрес", обясни Пелтеков.

И изказа благодарност на всички служители, участвали в установяването и задържането на извършителката, за тяхната бърза и професионална реакция и за това, че не допуснаха да пострадат и други невинни граждани.

По думите му поведението на задържаната жена е опасно за гражданите и предстои доклад на материалите в Софийска градска прокуратура, като съответно ще бъдат предприети мерки по Закона за здравето.

