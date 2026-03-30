Отиде си наш бизнесмен. Цял град скърби

Благоевград скърби за загубата на д-р Георги Грънчаров, по-известен като Джорджо, виден бизнесмен и фигура в ресторантьорския живот на града. Новината за смъртта му бе съобщена от галеристката Емилия Канайкова в социалните мрежи, която бе близка приятелка на покойния.



Д-р Грънчаров е стоматолог по образование, но голямата му страст бе ресторантьорството. През годините той се наложи като един от най-активните предприемачи в Благоевград, отваряйки първия си клуб "Рок хаус", а по-късно години наред управляваше ресторант "Операта" и дискотека "Графити".



Неговите заведения се превърнаха в културни и социални центрове за града, където редовно се събираха артисти, интелектуалци и млади хора.



Близките и приятелите му ще го запомнят като добър, позитивен и вдъхновяващ човек, с душа на аристократ и бохем-интелектуалец, който умееше да съчетава професионализъм с изтънчен стил и харизма.

