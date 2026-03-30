Няколко квартала в София остават без вода на 31 март

На 31 март 2026 г. се предвиждат строително-ремонтни дейности, които ще засегнат водоподаването в няколко района на София. "Софийска вода" информира клиентите си за следните промени:

Квартали "Симеоново" и "Бояна"

Във връзка с подмяна на спирателен кран водоподаването ще бъде спряно както следва:

кв. "Драгалевци" – от 10:00 до 22:00 часа

кв. "Киноцентъра" (части 1, 2 и 3) – от 10:00 до 22:00 часа

кв. "Бояна" – между ул. "Белите брези", ул. "Байкал", ул. "Десислава" и ул. "Сговорна дружина" от 11:30 до 23:30 часа

в.з. "Беловодски път" – от 11:30 до 23:30 часа

в.з. "Килиите" – от 12:00 до 00:00 часа Ако дейностите се проточат над 12 часа, ще бъдат осигурени водоноски за алтернативно водоснабдяване на следните места: кв. "Драгалевци" – на площада, от 22:00 ч. кв. "Бояна" – на площада при ресторант "Боянско ханче", от 23:30 ч.



Кв. "Кумарица", гр. Нови Искър

Във връзка с ремонти, водоподаването ще бъде преустановено от 09:00 до 21:00 часа в района, ограничен от: ул. "Хаджи Димитър", ул. "Искърско дефиле", ул. "Зенит" и ул. "Китка". При работа над 12 часа, "Софийска вода" ще осигури водоноска на: ул. "Хаджи Димитър" и ул. "Банска".

Кв. "Център"

За извършване на ремонтни дейности във бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" (№2 – №32), водоподаването ще бъде спряно от 09:00 до 13:00 часа. При необходимост от по-дълга работа над 12 часа ще бъдат поставени водоноски на булеварда, на паркинга на хотел "Астория".

