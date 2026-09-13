Вода със завишена радиация! 9 населени места са под забрана
Хората минаха на водоноски, чакат нови проби до месец
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Хората минаха на водоноски, чакат нови проби до месец
Осигурени са водоноски, ако ремонтните дейности се проточат
Водоноски по спешност
Горят ниви и борова гора
Ден на траур в три общини за загиналите лесничеи
Водата от чешмите е забранена за пиене и готвене заради завишени количества на уран
Наводнена помпена станция е причин за безводието Хасково. Областният управител на Хасково Добри Беливанов иска от военния министър 19 водоноски за се...
Разград. Две големи аварии във водоснабдителната система "Дунав" станаха причина Разград и Попово да минат на резервно водоподаване. Втори ден двата г...
Омуртаг. Протест пред община Омуртаг блокира общински служители. Близо трийсетина жители на града застанаха пред сградата рано тази сутрин и не допус...
София. „Софийска вода" прекъсва временно водата в някои части на столицата. Това съобщиха от пресцентъра на компанията. На ул. „Поручик Неделчо Бончев...