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Протест пред община Омуртаг

Протест пред община Омуртаг

Омуртаг. Протест пред община Омуртаг блокира общински служители. Близо трийсетина жители на града застанаха пред сградата рано тази сутрин и не допус...

17 октомври | 8:26
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