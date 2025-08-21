Голям пожар край Сливница активира системата BG ALERT

Голям пожар избухна днес край Сливница. Системата за предупреждения BG ALERT е била активирана в 13:56 ч.

"Пожар във Войнишка махала над гробищния парк в град Сливница. Бъдете внимателни и спазвайте указанията на властите! Областен управител на Софийска област", гласи текстът на предупреждението.

Жителите бяха предупредени и от камбаната на местната църква.

Първоначално огънят е тръгнал от нива, но бързо обхвана и борова гора. Областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска увери, че към момента няма опасност за жителите и евакуация не се налага. Разстоянието до първите къщи е около 400–500 метра.

На място има пожарни автомобили, водоноски, доброволци и екипи на полицията, които се опитват да локализират пожара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com