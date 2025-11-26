Бизнесът алармира! Остро предупреждение за всеки работещ

Бюджетът не е за харесване, очевидно. Всички сериозни икономисти и наблюдатели прогнозират свръхдефицит – това, което сега ЕК ни казва е, че това ще се случи, ако продължаваме по същия начин. Това заяви в ефира на bTV Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал.

Бизнесменът Ивайло Пенчев допълни, че това е предупреждение и мерки трябва да бъдат взети: „Това са дерегулация и намаляване на данъците. Ако България е имала някакви конкурентни предимства последните години, това бяха сравнително ниски данъци и проста данъчна система. Това, което този бюджет прави, е да вдига данъците и регулациите и България да става едно по-сложно място за правене на бизнес“.

По думите му ако страната ни загуби и последните ни конкурентни предимства, няма да ни остане нищо.

„С още регулации и данъци благосъстояние няма да бъде създадено, ще бъде преразпределено това, което съществува, но нищо повече. Ще ви кажа и няколко числа. В частния сектор у нас работят близо 1,9 млн. души. Те издържат всички останали. Един работещ човек издържа почти двама неработещи – включително безработни, деца, пенсионери и държавни служители, които са около 600 хиляди – те също стойност не създават, само преразпределят. Тоест, 1,9 млн. създават всичкия хляб, всичкото благосъстояние, 600 хил. го преразпределят и останалите, заедно с тези 600 хил., се изхранват от това“.

„В момента дългът е 30 милиарда лева. Ако го разделим на работещите хора, оказва се, че всеки работещ, дължи около 30 хиляди лева. Това са пари, които не той е взел, а някакви други хора са ги взели и са ги изхарчили за каквото намерят за добре. Тази година същите тези хора, които са му взели парите и са ги изхарчили за техни нужди, искат да увеличат неговия дълг с 23% за една година – каквото са му натрупали до момента, да го увеличат“, каза още бизнесменът.

Говорейки за протестите днес срещу бюджет, Васил Велев обясни, че няма промени в единството на работодателите у нас. И беше категоричен, че и четирите организации у нас отхвърлят бюджета и имат обща позиция по темата.

„Исканията е да се спре вдигането на данъци и осигуровки, да се спре чупенето на данъчно-осигурителната система, която имаме, която е наистина сравнително добра – ние сме в топ 5 от 32 страни в Европа по данъчна система, преди нас са само Естония, Кипър, Швейцария и Латвия“, каза той.

По думите му АИКБ винаги е имала ясна и открита позиция, независимо от управляващите. И обясни, че на протеста довечера, независимо, че ще има членове на опозицията, не „може да ни пришие към когото и да било“.

