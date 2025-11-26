Обявиха оранжев код за 27 ноември. Предстои и нещо необичайно

Времето се разваля до часове. Оранжев код за значителни количества дъжд е обявен в шест области у нас за 27 ноември. Това са Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали. Очаква се там да паднат до 65 литра на квадратен метър.

В останалите области от Западна и Централна България в сила е предупреждение от първа степен – Жълт код – отново за обилни валежи. Явленията ще започнат още през нощта срещу сряда – първо в Западна България, а през деня и в Централните Южни Райони.

Предстоят и гръмотевични бури – нетипично за този период от годината.

Почти без валежи ще остане само в източните райони. В Дунавската равнина и в Западните райони умерен вятър от Запад-Северозапад ще носи със себе си студен въздух. Благодарение на това температурите там ще се задържат по-ниски - между 3 и 7 градуса.

В останалата част от страната вятърът ще остане от юг, умерен и поривист и минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, а максималните - между 12 и 17 градуса. В София максималната температура ще бъде около 8 градуса, в Пловдив 13, а във Варна - до 17 градуса.

Валежите продължават и през следващите дни. В петък значителни количества се очакват в Южна, а в събота - в Централна и Източна България. Тогава и вятърът ще се усили. Така дъждовно остава до неделя, когато облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Предстои минималните температури в Западна България да се понижат. Дневните обаче остават без съществена промяна. В началото на новата седмица ще се радваме на повече слънчеви часове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com