Прогнозата за декември. Ето кога идва рязката промяна във времето, а за Коледа и Нова година...

Декември е месецът, в който динамиката на атмосферата започва да определя характера на цялата предстояща зима. Именно тогава поведението на полярния вихър — гигантската структура от студен въздух, затворена високо в стратосферата — започва да влияе осезаемо на времето в Европа и по-специално на Балканите. Тази година полярният вихър привлича особено внимание, тъй като моделите очертават разпадане на полярният вихър, но едновременно с това силно издължаващо се студено ядро над Европа, способно да предизвика няколко студени вълни към Източна Европа, пишат от "Метео Балканс".

Първите десет дни на месеца ще бъдат преходен етап, в който атмосферата започва да реагира на стратосферните процеси, но все още липсва силен синоптичен отговор. Полярният вихър е вече отслабен, но енергията от въздушните възмущения още не се е „спуснала“ към по-ниските слоеве.Това предвещава по-топъл старт на декември, какъвто често наблюдаваме.

Моделите прогнозират спиране на валежите и по-сух начало на месеца, като ЕС и GFS, загатват за антицклоно време над по-голямата част от Югоизточна и Източна Европа, но температурите ще са ниски, очаквани само сух студ. Местата без целодневни мъгли, температурите ще се повишат, но ще са между 10-15 градуса по Целзий. Районите с мъгли - доста по-ниски до едва 4-7 градуса по Целзий.

Полярният вихър ще бъде напълно разпаднат и раздробен на две части – една над Сибир, друга над Северна Канада. Това ще отвори широко вратата за адвекции на арктически въздух през Скандинавия и Източна Европа, но през края на първото десетдневие или началото на второто.

Времето над нашата страна, ако тази прогноза се запази, ще е по-скоро облачно и мъглив, и студено. Най-студената нощ вероятно ще бъде след 5 декември (–5…–8°C в котловините и планинските райони).

Втората част на месецa ще донесе осезаема промяна. Студени маси от североизток ще проникват към Балканите, а Средиземноморските циклони ще се активизират. Това е комбинацията, която често поражда валежи и първи по-силни снеговалежи в планините и високите полета. Ако тези прогнози се реализират ,ни очакват валежи от дъжд и снеговалежи в планинските райони, Северозападна България и крайните североизточни райони. Очакваната снежната покривка, ще варира силно от надморската височина. Максималните средни температури за този период ще са между 3-5°C. Очакваните най-ниски температури - до –7…–9°C в котловините и планинските райони.

До края на месеца стратосферният вихър вероятно ще бъде в състояние на разпад или силно отслабен. Историческите данни сочат, че след подобни събития (SSW), отрицателната фаза на Арктическата осцилация (AO) се задържа продължително. Това означава, че студеният въздух се задържа в умерените ширини, вместо да стои заключен на полюса. Вероятността за "Бяла Коледа" през 2025 г. изглежда по-висока от обичайното.

Очаква се времето да се стабилизира в типично зимен режим. Към този момент се прогнозира и антициклонално време, подобно на първото десетдневие на месеца, но фактът, че този път температурите ще са по-ниски, с възможни температури от минус 10 градуса и в равнините, а в планините - дори и по-ниско. Вероятността от преминаването на средиземноморски циклони е голяма, но честотата им ще отслабва.

Времето по Коледа ще е облачно и мъгливо. А за Нова година се очаква дори да е ясно без валежи.

