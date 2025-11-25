Проф. Рачев изнесе цяла лекция за снега. Каза кога да очакваме

След необичайно топлия ноември с температури над 30 градуса, през следващите дни настъпва чувствително застудяване и обилни валежи. Според прогноза на проф. Георги Рачев за бТВ времето ще остане влажно, а на места в страната се очакват значителни количества дъжд. Възможно е в София да превали сняг, но условията за задържането му остават минимални.

Малка вероятност за сняг в София и без снежен Никулден

В сряда започва валежна обстановка, която ще продължи до събота. В столицата днес температурите са между 3 и 12 градуса, като през уикенда ще спаднат до стойности от -1 до 1 градус. Това създава условия за краткотраен снеговалеж в събота, но проф. Рачев подчертава, че вероятността снежинките да се превърнат в капки е голяма. Той изрично посочва, че на Никулден сняг едва ли ще има където и да е в страната. Синоптикът отбелязва и че въпреки захлаждането не се очакват екстремни зимни условия.

Трайна снежна покривка само по планините

Зимата вече се усеща във високите части. На връх Тодорка е налице снежна покривка, която може да достигне 20-30 см до края на седмицата. По думите на проф. Рачев снегът няма как напълно да ни подмине, но в сегашния климат ще бъде по-малко и за по-кратко време. Ски зоните в страната ще имат добри условия още в началото на сезона.

Силни валежи в Западна и Южна България, циклон Волфганг носи бурите

Предстои страната ни да попадне в тиловата част на средиземноморския циклон Волфганг. Очакват се значителни валежи, най-вече в западните райони. В Петрич и Златоград може да паднат над 100 литра на кв.м.

В Смолян от четвъртък до събота са възможни гръмотевични бури и над 20 мм валеж. Времето в Бургас и Хасково ще остане по-топло, докато в западната част застудяването ще се усеща осезаемо.

Проф. Рачев заяви, че от сряда ще вали много, а валежите ще достигнат и Североизточна България през почивните дни. Ноември приключва с над 3 градуса по-топъл от нормалното.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com