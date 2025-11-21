Вятър, дъжд и сняг през уикенда, а от понеделник...

Жълт код за силен южен вятър с пориви със скорост до около 90 км/ч остава в сила и днес в Източна България и на север от планините.

В Западна България и Рило-Родопската област ще продължи да вали и в следобедните часове, като предупреждение за значителни количества е обявено в югозападните райони.

Максималните температури отново ще останат в широк интервал – от 10° в северозападните части от страната, където ще бъде почти тихо, до 20 - 22° в Югоизточна България и по Черноморието, в София около 18°.

През нощта ще продължи да вали в западната половина от страната, по-интензивно в планинските райони там. В източните райони и на север от планините ще продължи да духа умерен и силен южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 9° и 15°, за София около 9°.

Утре ще има променлива облачност със следобедни превалявания в югоизточните части от страната. Максималните температури ще бъдат от 14 - 15° в Дунавската равнина, където ще духа умерен западен вятър, до 21 - 22° в югоизточните райони и на север от планините, където ще продължи да духа временно силен южен вятър.

И по Черноморието ще се задържи много ветровито. След слънчевото начало на деня в следобедните часове облачността и там ще се увеличи.

Лоши условия за туризъм в планините утре. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Ще има и слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра от сняг.

В неделя ще започне застудяване. Ще има валежи, на повече места в Западна и Северна България, а с бързото понижение на температурите на надморска височина над 500-600 м дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг.

През нощта срещу понеделник облачността ще намалее и минималните температури на много места в страната ще бъдат отрицателни. През деня ще бъде слънчево. Ще започне ново затопляне, което ще продължи и във вторник, и в сряда.

