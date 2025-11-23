Времето през седмицата. В сряда всичко се променя, а от неделя...

Във вторник България ще се намира в челото на средиземноморски циклон, като над страната ще преобладава разкъсана средна и висока облачност. След обяд над Западна и Централна България облачността постепенно ще се увеличава и уплътнява. Вятърът ще духа умерен от югозапад, малко по-силен ще бъде в районите северно от планинските склонове и в Източна България. Сутринта температурите в планинските райони от Западна България и крайните северозападни райони ще са около или малко под нулата, докато на изток ще достигат 7°–10°. Максималните стойности ще с голям контраст – от 7°–10° в северозападните райони до 18°–22° в югоизточните, прогнозаират от "Метео Балканс".

В средата на седмицата времето ще се промени. Над Западна и Южна България до края на деня облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще понижи температурите. В източните райони югозападният пренос ще се задържи и ще остане относително топло, макар че облачността ще се увеличава, ще има и ръмежи. В четвъртък, почти над цялата страна ще е облачно и дъждовно, по-значителни ще са валежите в Западна България. Максималните стойности ще с голям контраст – от 6°–9°С в северозападните райони до 15°–16°С в югоизточните.

Към петък вятърът вече ще се ориентира от североизток, а в събота ще се усили до умерен, ще започне ново понижение на температурите. Дневните температури ще продължат да се понижават, като ще са почти без дневен ход. Преобладаващите стойности ще са между 5-8°С. Ще преобладава облачно време с валежи – в петък в Южна България, а в събота над цяла България, с изключение по Черноморието, там вероятността за дъжд е по-ниска. Значителни валежи се очакват в Родопите и Централна България. Подобряване на времето очакваме от неделя.

