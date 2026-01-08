Гръцките фермери стягат блокадата, превозвачите ни в капан

Гръцките фермери започнаха най-мащабната си блокада от началото на протестите, като затвориха ключови гранични пунктове с България и Северна Македония. От обяд движението през ГКПП „Кулата – Промахон“ е ограничено, а фермерските организации заявиха, че този път блокадата ще продължи поне 48 часа.

Засега забраната важи за тежкотоварни автомобили над 12 тона, но фермерите предупредиха, че са готови да спрат и леките коли, ако преговорите с Атина не дадат резултат.

Къде е блокирано?

ГКПП „Кулата – Промахон“ – затворен за камиони над 12 т.

ГКПП „Капитан Петко Войвода“ – временно ограничено движение за всички МПС.

ГКПП „Илинден – Ексохи“ – движението за камиони е спряно, водачите изчакват на място.

Пунктовете към Северна Македония – напълно затворени според гръцките синдикати.

Икономистът Плутархос Маридакис потвърди, че фермерите и други синдикати са взели решение да затворят всички пунктове към България и Северна Македония, като за България ще се пропускат само леки автомобили по „определен режим“.

Защо фермерите блокират?

Протестите започнаха още през декември и ескалират заради:

забавени европейски субсидии,

искания за гарантирани минимални изкупни цени,

намаляване на ДДС и таксите върху горива и електроенергия,

настояване за целенасочени помощи за земеделците.

Голяма част от фермерските лидери отхвърлиха предложението на гръцкото правителство за повишени субсидии и по-ниски цени на горивата, настоявайки за по-дълбоки реформи.

Българските превозвачи отново са потърпевши

Блокадата засяга най-силно българските транспортни фирми, които вече седмици работят в условия на хаос.

Загубите за сектора се оценяват на милиони евро седмично, а шофьорите са принудени да пътуват нощем или да изчакват с часове на границата.

Реакцията на българското правителство

Вътрешният министър Даниел Митов заяви, че протестът на гръцките фермери е „традиционен всяка година“, но тази година ескалацията е по-голяма.

По думите му:

Премиерът Желязков е получил уверение от гръцкия министър-председател, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време. Правителството работи с гръцките си колеги, за да бъде вдигната блокадата възможно най-бързо.

Премиерът Желязков е разговарял с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис в Париж, като Атина е поела ангажимент за бързо намиране на решение.

Дипломатически натиск

България вече изпрати официална дипломатическа нота до Гърция заради блокадите, които нарушават свободното движение на хора и стоки в ЕС и нанасят щети на българския бизнес.

Какво следва?

Очакват се нови преговори между фермерите и гръцкото правителство.

Блокадите може да продължат и след 48-часовия срок, ако няма напредък.

Българските власти подготвят алтернативни маршрути и препоръчват на превозвачите да следят в реално време информацията от „Гранична полиция“.

