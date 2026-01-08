Гръцките фермери стягат блокадата, превозвачите ни в капан

Гръцките фермери започнаха най-мащабната си блокада от началото на протестите, като затвориха ключови гранични пунктове с България и Северна Македония. От обяд движението през ГКПП „Кулата – Промахон“ е ограничено, а фермерските организации заявиха, че този път блокадата ще продължи поне 48 часа.
Засега забраната важи за тежкотоварни автомобили над 12 тона, но фермерите предупредиха, че са готови да спрат и леките коли, ако преговорите с Атина не дадат резултат.
Къде е блокирано?
ГКПП „Кулата – Промахон“ – затворен за камиони над 12 т.
ГКПП „Капитан Петко Войвода“ – временно ограничено движение за всички МПС.
ГКПП „Илинден – Ексохи“ – движението за камиони е спряно, водачите изчакват на място.
Пунктовете към Северна Македония – напълно затворени според гръцките синдикати.
Икономистът Плутархос Маридакис потвърди, че фермерите и други синдикати са взели решение да затворят всички пунктове към България и Северна Македония, като за България ще се пропускат само леки автомобили по „определен режим“.
Защо фермерите блокират?
Протестите започнаха още през декември и ескалират заради:
забавени европейски субсидии,
искания за гарантирани минимални изкупни цени,
намаляване на ДДС и таксите върху горива и електроенергия,
настояване за целенасочени помощи за земеделците.
Голяма част от фермерските лидери отхвърлиха предложението на гръцкото правителство за повишени субсидии и по-ниски цени на горивата, настоявайки за по-дълбоки реформи.
Българските превозвачи отново са потърпевши
Блокадата засяга най-силно българските транспортни фирми, които вече седмици работят в условия на хаос.
Загубите за сектора се оценяват на милиони евро седмично, а шофьорите са принудени да пътуват нощем или да изчакват с часове на границата.
Реакцията на българското правителство
Вътрешният министър Даниел Митов заяви, че протестът на гръцките фермери е „традиционен всяка година“, но тази година ескалацията е по-голяма.
По думите му:
Премиерът Желязков е получил уверение от гръцкия министър-председател, че проблемът ще бъде решен в най-скоро време. Правителството работи с гръцките си колеги, за да бъде вдигната блокадата възможно най-бързо.
Премиерът Желязков е разговарял с гръцкия си колега Кириакос Мицотакис в Париж, като Атина е поела ангажимент за бързо намиране на решение.
Дипломатически натиск
България вече изпрати официална дипломатическа нота до Гърция заради блокадите, които нарушават свободното движение на хора и стоки в ЕС и нанасят щети на българския бизнес.
Какво следва?
Очакват се нови преговори между фермерите и гръцкото правителство.
Блокадите може да продължат и след 48-часовия срок, ако няма напредък.
Българските власти подготвят алтернативни маршрути и препоръчват на превозвачите да следят в реално време информацията от „Гранична полиция“.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com