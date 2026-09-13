След кървавите катастрофи: Искат спешна смяна на мантинелите в България
Експерти очертават мерките
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Експерти очертават мерките
Масови проверки на пътя
Мащабна акция на пътя
Дунав мост работи в една лента след ремонт, засега няма струпвания
Превозвачите ни в капан
От 1 март тежкотоварните коли ще плащат на база изминато разстояние
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова заяви, че въвеждането на новите винетни такси за тежкотоварни автомобили у нас ...
Плевен. Жители на съседното село Бохот излизат с жива верига срещу тежкотоварните камиони. Те се заканват гражданското им неподчинение да остане безср...