Трафикът по границите нормален, но движението при Русе остава ограничено

Трафикът по всички гранични пунктове на България е нормален тази сутрин, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на официалния си сайт. Няма данни за струпвания или сериозни затруднения при преминаването.

На границата с Румъния също не се наблюдават проблеми. Движението през Дунав мост при Русе е възстановено след ремонт на пътната настилка, но преминаването все още се извършва поетапно в една лента, което може да създаде временни забавяния в по-натоварени часове.

По границата с Гърция обстановката остава спокойна. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси, и тежкотоварни автомобили.

Нормален е трафикът и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Турция, Република Северна Македония и Сърбия. Въпреки това властите напомнят, че в пикови часове, особено около празници и почивни дни, е възможно бързо образуване на колони.

Пътуващите се съветват да следят актуалната информация за състоянието на граничните пунктове и да планират маршрута си предварително. Особено внимание се препоръчва при преминаване през Дунав мост, където ограничението в една лента може да доведе до забавяне при засилен трафик.

