Пак блокада заради стачката в Гърция

Стачни действия в Гърция могат да затруднят преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични пунктове между България и южната ни съседка, предава БТА, цитирайки данните на Главна дирекция „Гранична полиция“ към 6:00 часа.

Протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания и заплашват в четвъртък и петък да предприемат пълна блокада на всички гранични пунктове, съобщи телевизия Скай.

На граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, Сърбия и Турция трафикът е нормален. На граничните преходи с Румъния преминаването също се осъществява нормално, допълват от “Гранична полиция“.

