След черната пантера! Зелени човечета в Шумен

Шуменската полиция обобщи най-любопитните сигнали, подавани на спешния телефон 112, през 2025 г. Изминалата година регионът беше белязан от мистериозната поява на черен хищник в него, чиито следи в последствие бяха изгубени. Местната полиция обаче е получила и други особени позвънявания.

По време на всяко дежурство в област Шумен се получават поне по няколко сигнала, които нямат спешност, а поне един от тях изобщо не е от компетентността на полицията, предаде бТВ.

Такива са случаите, в които музикант се обадил на спешния телефон, обяснил, че наближава 23:00 часа, и помолил да бъде пратен в заведението полицейски екип, който да ги накара да спрат да свирят. Споделил, че в заведението имало доста почерпени хора, които със сигурност след този час ще ги карат да свирят още. Често се получават обаждания от хора с молба на различни адреси да се пратят полицаи „за сплашване“.

При получени тревожни сигнали за актове на домашно насилие на място подателите искали полицаите само да уплашат този, срещу когото е обаждането. Не са редки случите, в които родители звънят, за да искат съдействие от полицейските служители да направят забележки на децата им, които не искали да се прибират или искали да излизат.

Приемани са обаждания, в които граждани са помолили да отидат на адрес, за да изгонят гости, които не искат да си тръгват. И докато едни искат полицаите да сплашат близките им, други имат доста„сериозни“ проблеми за решаване - счупено копче на автомат за покер в казино, заради което клиент се притеснил, че няма да може да си получи печалбата, мъж услужил на съседа си с тенджера, а той не му я връщал, кози пасли чуждата трева, а жена се обаждала често, за да каже, че иска да ѝ намерят бебе и приятелка.

Смущаващ бил получен сигнал от мъж, който заявил, че негови близки му поставили захар в резервоара и той разбрал, че е така след като опитал бензина, а той бил сладък. Жена се обадила и настояла в жилището ѝ веднага да отиде полиция, тъй като заварила мъжа си с чужда жена в спалнята им.

Сигнали за извънземни са получавани няколко пъти в оперативната дежурна част - всички са „забелязани“ около паметник „Създатели на българската държава“ на Шуменското плато. Оказвало се, че осветлението към паметника при мъгла за секунди изчезва.

В област Шумен за изминалата 2025 година чрез телефон 112 са приети над 20 000 сигнала от всякакво естество, средно над 50 на дежурство.

„И ако някой все още мисли, че телефон 112 може да се ползва като телефон на доверието, като телефон, на който можем да си поръчаме такси, защото нямаме ваучер, или да поискаме някаква информация за разписанието на градския транспорт, да помолим за полицаи, които да сплашат мъжа, детето, съседа и някой, когото не харесваме е добре да запомним, че това е телефонът, чрез който хората в нужда търсят помощ от службите за спешно реагиране“, казват още от шуменската полиция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com