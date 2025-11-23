Обратът на времето е тук. Вижте къде промяната е най-сериозна

Днес в страната от северозапад ще навлиза студен въздух. Над повечето райони ще се задържи предимно облачно. На места в западната половина от страната с прекъсване ще вали дъжд, а през втората половина на деня и в Североизточна България. Над Южна България облачността ще се разкъсва и след обяд ще бъде предимно слънчево. В югоизточната част от страната вятърът ще се задържи умерен от юг-югозапад, а в останалата ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен.

Максималните температури ще са от 6°-7° в северозападните райони до 18°-19° в югоизточните, за София – около 10°.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има превалявания от дъжд, в местата над 1800 метра – от сняг. С нахлуването на студен въздух от северозапад, привечер в по-ниските части на масивите от Западна България дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира. Ще продължи да духа бурен югозападен вятър, който след обяд постепенно ще отслабва и ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна, но след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 17°-19°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмица напред

През първите дни от новата седмица ще е без валежи. В понеделник ще бъде слънчево, във вторник - с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне и в понеделник сутринта ще е студено с минимални температури близки до 0°. След обяд вятърът отново ще е от юг-югозапад и с него ще се затопля, във вторник минималните температури ще са предимно между 3° и 8°, а максималните от 8°-9° в северозападните до 18°-19° в югоизточните райони.

В сряда и четвъртък, под влияние на средиземноморски циклон, ще бъде облачно с валежи от дъжд. Има повишена вероятност в отделни райони валежите да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще остане слаб, в източните райони - умерен от юг. Температурите ще са с малък дневен ход, от 5°-6° в северозападните до 16°-18° в югоизточните райони.

В петък и събота вятърът ще се ориентира от североизток. Ще се задържи предимно облачно. След временно спиране, от юг отново ще започнат валежи. Дневните температури ще се понижат слабо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com