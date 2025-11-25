Държавата тръгва на лов за фалшиви ТЕЛК решения

Рязкото увеличение на броя на ТЕЛК решенията през последните пет години поставя под въпрос устойчивостта на социалната система и надеждността на медицинската експертиза у нас. По данни на Министерството на труда и социалната политика издадените решения са нараснали многократно, което поражда остър обществен дебат за злоупотреби и за реалното състояние на здравето на нацията.

Броят на решенията расте, но България не е „по-здравата“ страна в Европа

Бившият социален министър Минчо Коралски подчерта в интервю за БНТ, че статистически броят на хората с увреждания у нас не се отличава от средното за Европа. Това означава, че нарастването на решенията не е автоматично доказателство за измама. Той припомни, че България е водеща в ЕС по разпространение на тежки заболявания - сърдечносъдови, онкологични, диабетни, неврологични и психични.

Въпреки това съмненията остават, защото множество скандали показаха, че част от решенията се издават на хора, които не отговарят на условията. Според Коралски фалшификациите в системата често започват още преди ТЕЛК – чрез неправомерни медицински документи, удостоверяващи тежко състояние. Комисиите работят по документи, което прави процеса уязвим.

Е-здраве без връзка с ТЕЛК - големият пропуск

Сериозен дефицит в системата е липсата на интеграция между електронното здравно досие и ТЕЛК, посочи Коралски. Според него е нелогично пациентите да носят папки с изследвания, след като цялата информация би трябвало да бъде налична цифрово. Това би улеснило проверката за реалност на диагнозите и би намалило възможностите за злоупотреба.

Той отбеляза, че и НОИ извършва контрол на всички решения, но проверките също се базират на документи, а не на пряка медицинска оценка.

Обявеното намерение за масови проверки на решенията от последните пет години Коралски определя като изключително рисково - и юридически, и организационно. Той поставя редица въпроси: как ще става връщането на неправомерно получени средства, какво се случва, ако човек е починал, и кой ще понесе отговорността при грешки. Опасението му е, че подобен подход може да блокира работата на НОИ, който и сега обработва нови пенсии със закъснение.

Личните асистенти - ръстът не е доказателство за злоупотреби

Още един спорен елемент е броят на личните асистенти - от около 20 000 преди няколко години до почти 90 000 днес. Според Коралски това не трябва автоматично да се приема като сигнал за измама. Право на лична помощ имат всички хора, на които ТЕЛК е признал нужда от чужда помощ, и техният брой е нараснал особено след пандемията - заедно с децата над 100 000 души. Това според него е реалистичен капацитет спрямо нуждите.

Въпреки това той признава, че проверките са необходими, особено в случаите, когато асистентът не живее при или близо до човека, за когото се грижи.

Реформа да, но без хаос и санкции за всички

Коралски подчертава, че всяка промяна трябва да е внимателно премислена и да търси справедлив баланс. Според него е ключово злоупотребите да се прекратят, но без рестрикции, които нараняват реално болните и нуждаещите се. Системата трябва да стане персонализирана - с точни проверки там, където има риск, вместо масови и хаотични действия.

Той обърна внимание и на ниското заплащане на социалните работници – хората, които ежедневно се грижат за най-уязвимите. С възнаграждения от 1600-1800 лв. те често работят в условия на високо напрежение и ниска мотивация, което се отразява върху качеството на услугите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com