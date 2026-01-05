Доминира подваринт К на грипа. Вижте кога е пикът

Професор Тодор Кантарджиев гостува в студиото на „Здравей, България“ и направи анализ на текущата ситуация с грипната заболеваемост в страната.

„В момента доминиращият вариант на грипа е H3N2, подвариант K“, обясни той. По думите му случаите вече нарастват, но България все още не е достигнала пика на епидемията, както е положението във Франция.

Проф. Кантарджиев уточни, че новият подвариант се разпространява по-лесно, но не води до по-тежко протичане на болестта. „Не причинява повече усложнения и не е по-труден за лечение в сравнение с други подварианти“, посочи той.

Експертът подчерта, че очаквано повече хора ще се заразят, особено децата на възраст 5–14 години, поради високата заразяемост и нивото на колективния имунитет.

Ваксините остават най-сигурната защита

По отношение на имунизациите Кантарджиев отбеляза препоръката на Европейското бюро на Световната здравна организация за ваксинация. По данни на експерта 91% от ваксините за възрастни над 65 години вече са приложени, но още има възможност за ваксинация, предвид очаквания пик края на януари или началото на февруари.

Ефективността на ваксините е различна в зависимост от възрастта: при децата тя достига 70% за предпазване от хоспитализация, докато при възрастните е около 35–40%, като осигурява по-леко протичане на грипа.

"Един долар за профилактика спестява десет за лечение"

Проф. Кантарджиев коментира и защо ваксинацията не е достатъчно разпространена, особено сред децата. „Безплатната ваксина за деца, която се поставя в носа и не изисква игла, би била много ефективна, но липсата ѝ се дължи на финансови причини, а не на интерес към общественото здраве“, каза той.

„Един долар за профилактика спестява десет за лечение“, подчерта експертът, като отбеляза, че носните ваксини създават локален имунитет и унищожават вирусите още при попадане в организма.

Проф. Кантарджиев прогнозира, че пикът на грипа у нас ще настъпи края на януари или началото на февруари, и допълни, че удължаването на междусрочната ваканция би помогнало за забавяне на разпространението на вируса.

