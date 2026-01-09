80 души в "Пирогов" само за 6 часа заради поледиците

Над 80 души са потърсили помощ в "Пирогов" от 8.00 до 14.00 часа заради поледиците в София.

17 от тях са приети за лечение. Травмите им са тежки и се налага да бъдат оперирани.

Най-младият пациент с травма след падане на леда е на 20 години, а най-възрастният е над 80-годишен. Две жени на около 65 години са с по-тежки счупвания на бедрата.

Медиците призовават гражданите да избягват заледените участъци, а по-младите хора по възможност да се погрижат за по-възрастните си близки, за да не се налага те да излизат и по този начин да рискуват да пострадат на леда.

По данни на "Пътна полиция" до момента в София са регистрирани общо 30 пътно-транспортни произшествия. Всички инциденти са с материални щети, като, за щастие, няма пострадали граждани.

През целия ден в столицата бяха разположени допълнителни полицейски екипи, които подпомагаха и регулираха трафика в най-натоварените участъци, както и по улиците от второстепенната и третостепенната общинска пътна мрежа, където бяха отчетени сериозни затруднения заради непочистената снежна маса.

Допълнителни екипи ще дежурят и през нощта, като от институцията призовават гражданите да не се колебаят да подават сигнали на телефон 112 при произшествия или затруднения.

