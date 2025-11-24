Съпругът на Алена с шокиращи разкрития за смъртта й!

Сутринта на 16 ноември астроложка №1 на България Алена отлетя без време към звездите. Отиде си на 70-годишна възраст след прекаран ковид, който обаче не е единствената причина за здравословните й проблеми напоследък.

„Няколко неща се натрупаха при Светла, като коронавирусът беше пиронът, който затапи всичко”, коментира през сълзи опечаленият вдовец Андрей Тилков.

"Няколко неща се натрупаха при Светла, като ковидът е последното, което затапи всичко. Тя работеше години наред без почивка, за нея нямаше събота и неделя. Преди си давахме сумарно около 20 дни годишен отпуск и ходехме в Сандански, но тази практика приключи напоследък. Работа, работа и пак работа! 365 дни в годината, дори да не е високосна. Нещото, което травмира по-скоро психически Светла, беше това, че започна да си прави зъбите с импланти.

Без да я питат, в някакъв луксозен зъболекарски кабинет й вадили резците 6 часа и половина под пълна упойка. Без да ни предупредят! На съпругата ми й трябваха 6 месеца да се възстанови.

При поставянето на упойка те питат само дали си алергичен и се доверяват на отговора ти - не те изследват допълнително, както според мен е редно.

Уви, такива са доста от имплантолозите ни.

Този, при когото отиде Светла, бил, видите ли, най-добрият млад специалист. Дрън, дрън! Проблемът на упойката е, че може да ти изпържи мозъка и да си останеш на стола.

На Светла й трябваха 6 месеца, за да си възстанови ефективната работа на мозъка. Ако не е била държана под упойка толкова дълго, едва ли е щяло да се случи така. Какво е това лечение, което ти уврежда здравето?!

На 9 ноември 2024 г. в хотел „Маринела" я блъснаха съвсем съзнателно едни северно-македонци и тя падна по лице.

Имаше счупен нос, травма на корем, гръден кош и други контузии. Съвзе се след това, но й трябваше доста време. През септември 2025-а пък се зарази с ковид. Болестта мина сравнително бързо и Светла се възстанови, но в един момент започна да губи тонус, да е непрекъснато уморена. Вместо да работи по 14-15 ч. на денонощие, взе лека-полека да намалява часовете. В началото на ноември вече беше плътно на легло.

Веднъж извикахме Бърза помощ у дома, защото Светла се чувстваше много зле. Направиха й три кардиограми. Медиците казаха, че показателите й са като при здрав човек. Всичко й беше перфектно – кръвното нормално, пулсът редовен. Имаше само по-ниско ниво на желязото, тоест на хемоглобина, та вляха една банка със система. Всичко това се случи вкъщи, тъй като Светла беше категорична, че няма да влезе в болница. Очевидно ковидът е бил онова, което е преляло чашата след всички останали неприятности, които й се струпаха в последните месеци.

Светла беше изключително здрав човек през целия си живот, затова и аз, и синът ни Мартин сме шокирани от смъртта й. Влизала е в болница само когато е раждала.

Ввечерта на 15 ноември, си говорехме и тя си беше в кондиция. В 2 часа през нощта рязко й се влоши състоянието и продължи да става по-зле. Сутринта на 16 ноември в 9.12 ч. тя се отправи към звездите. Направи ми впечатление, че както й беше измъчено лицето от крайно изтощение, от болки в корема и от какво ли не, в един момент Светла вече сякаш я нямаше. Тялото й все още беше при нас, но душата - не. Тогава бузите й поруменяха.

Имаше много, хиляди дори, които я използваха, обиждаха и унижаваха. Някои си взимаха прогнозата и след това я неглижираха. Такива пък, които Светла е извадила от гроба, й правеха интриги и мръсотии. Самата тя беше от друго тесто. Звезден човек!, каза съпругът й.

