Витоша осъмна в сняг

Тази нощ сняг заваля на Витоша. Кадри от уебкамерите в планината показват крехка снежна покривка над 1400 метра надморско равнище от хижите „Боерица”, „Балканини” и „Композиторите”.

Очакван снеговалеж има и в по-високата част на планините в Западна България.

Прогнозата е в неделя времето в планините да е облачно с валежи от дъжд, в масивите на Западна Централна България - и сняг. Преходите в такова динамично време крият много рискове за неподготвени туристи. Температурите в най-топлите часове ще са между 0 и 8 градуса спрямо надморското равнище.

