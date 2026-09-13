Гръм от ясно небе! Летни бури удрят половин България
Драматичен следобед в западната част на страната
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Драматичен следобед в западната част на страната
Гръмотевична буря се очаква да премине през София, Перник и Кюстендил до два часа
Стабилно лятно време е по морето
На 24 май ще вали
При клиентите, отопляващи се на ток, ръстът през зимните месеци е значителен
Очакван снеговалеж има и в по-високата част на планините в Западна България
Служителите ще работят и през нощта
Драгоман и Костинброд изпищяха
Предупреждението за опасно време е в сила за западната част на страната
Тогава пак ще трябва да преговаряте с гърците, каза албанският премиер в Скопие
Лятото продължава въпреки този процес
Градушка като орех помете Кърджали, билборд смаза две коли в Плевен
Градушка помете Кърджали и София, потоп в Северозапада
Максималните температури ще са между 13° и 18°
АПИ предупреждава за сериозен снеговалеж в Западна България
ЧЕЗ Разпределение започва през август подмяна на обелени кабели в столичния район „Подуяне". В проекта ще бъдат вложени 180 хиляди лева с цел да се по...
400 екипа на ЧЕЗ Разпределение България работят за възстановяване на електрозахранването в Западна България, съобщиха от пресцентъра на ЧЕЗ България....
София. 66,8 милиона лева инвестира ЧЕЗ в електроразпределителната мрежа на Западна България през първите девет месеца от 2013 г., съобщиха от компания...
София. 1,6 млн. лева ще бъдат инвестирани от „ЧЕЗ Разпределение България" АД в електроразпределителната мрежа на Западна България през септември, съоб...